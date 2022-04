Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Festfahrung im Bereich Eich

Eich (ots)

Am 26.04.2022 gegen 07:30 Uhr kam es in Höhe Rheinkilometer 464,700 Ortslage Eich am linksrheinischen Ufer zu einer Festfahrung eines Binnenschiffs. Der Schiffsführer eines mit ca. 3000 Tonnen Kies beladenen Schubverbandes fuhr aus Unachtsamkeit zu weit am linksrheinischen Fahrrinnenrand, kam fest und musste durch ein anderes Schiff wieder freigeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt und auch das Schiff selbst wurde nicht beschädigt. Während des Freischleppens musste die Rheinschifffahrt durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, sowie die Wasserschutzpolizeien aus Gernsheim und Mainz für ca. 45 Minuten gesperrt werden.

