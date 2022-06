Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Fahrzeug rollt in den Rhein

Mainz (ots)

Am Morgen des 17.6.2022 gegen 09:49 Uhr wurde der Feuerwehr Mainz gemeldet, daß in Mainz-Laubenheim in Höhe der NATO-Rampe ein Fahrzeug in den Rhein gerollt ist. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei konnte die Meldung vor Ort bestätigt werden. Nach ersten Ermittlungen parkte eine 23-jährige Mainzerin ihren VW-Bus an der Uferböschung. Anschließend begab sie sich an den Kofferraum des Fahrzeugs. Einige Zeit später habe sich das Fahrzeug schließlich in Bewegung gesetzt und sei rückwärts über die Uferböschung und die dortige Steinschüttung in den Rhein gerollt. Zur Bergung des Fahrzeugs, welche sich über mehrere Stunden erstreckte, musste ein Mobilkran verständigt werden, der das Fahrzeug wieder an Land hob. Der Schiffsverkehr wurde hierdurch nicht beeinträchtigt. Glücklicherweise entstand durch den Unfall lediglich Sachschaden am Fahrzeug. Personen wurden nicht verletzt. Betriebsstoffe gelangten ebenfalls nicht in das Gewässer.

