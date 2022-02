Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Lagerhalle

Wietmarschen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße Heidort und entwendeten Baumaschinen. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05902/309 zu melden.

