Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkaufsbuden aufgebrochen

Lingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter zwei Verkaufsbuden in einem Biergarten an der Wilhelmshöhe auf. Sie entwendeten die Kassen, in denen sich jedoch kein Bargeld befand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

