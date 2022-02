Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebesgut aufgefunden

Rockenhausen (ots)

Lohnsfeld / Winnweiler (Donnersbergkreis) - Diebesgut aus Baustelleneinbrüchen sichergestellt

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen haben unbekannte Täter auf der Baustelle eines zukünftigen Einkaufsmarktes in Lohnsfeld drei Baucontainer und einen Bagger aufgebrochen und dort eine Motorflex sowie eine Wasserpumpe entwendet.

Im gleichen Tatzeitraum wurde in der Schulstraße in Winnweiler ebenfalls in einen Baucontainer eingebrochen. Hier wurden ein Schlaghammer, eine Motorflex und ein Benzinkanister entwendet.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde ein 28-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern als Tatverdächtiger ermittelt. Bei einer Durchsuchungsmaßnahme wurde ein Großteil des in Lohnsfeld und Winnweiler entwendeten Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige gab an, dass ihm die Gegenstände durch einen Bekannten zu einem günstigen Preis angeboten worden seien. |pirok

