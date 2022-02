Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wertstoffhof, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

Einbrecher beschädigen Tor und nehmen etliche Autobatterien mit. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter des Wertstoffhofes an der B 420 den Diebstahl. Über das Wochenende brachen die unbekannten Einbrecher das Tor auf, durchsuchten mehrere Behälter und öffneten gewaltsam einen Container. Da die Täter das Diebesgut sehr wahrscheinlich mit einem Fahrzeug abtransportierten, sucht die Polizei Lauterecken in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen. Hinweise hierzu werden unter der Telefonnummer 06382-9110 erbeten. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell