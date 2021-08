Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Verkehrsdienst stellt getunte Roller sicher + Kennzeichen in Haiger gestohlen + Mit Nadeln gespickten Köder in Hermannstein entdeckt +

Dillenburg

-- Ehringshausen: Verkehrsdienst stellt getunte Roller sicher

Offensichtlich waren zwei jugendliche Rollerfahrer mit der Performance ihrer Motoren nicht ganz zufrieden. Sie tunten ihre Bikes, um damit flotter als mit den erlaubten 25 km/h auf Tour gehen zu können.

Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes stoppten die beiden Biker, nachdem sie mit ihren Mofas deutlich schneller als 25 km/h unterwegs waren. Der Test eines der Bikes auf dem Rollenprüfstand brachte es auf eine Maximalgeschwindigkeit von 85 km/h. Bei Tests mit dem zweiten Roller fiel die Drehzahl dieses Motors soweit ab, dass lediglich 10 km/h am Display angezeigt wurden. Da dieser vor der Kontrolle jedoch deutlich schneller unterwegs war, gehen die Verkehrsexperten davon aus, dass die Ursachen hierfür ebenfalls technische Manipulationen sind. So wurden unter anderem der Serienzylinder ausgetauscht, die Variomatik verändert, eine leistungsstärkere Kupplung und eine neue Abgasanlage eingebaut. In der Folge stellten die Ordnungshüter beide Maschine sicher, um entsprechende Gutachten über die technischen Manipulationen einzuholen.

Auf die 17-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen Verstöße gegen die Zulassungsvorschriften zu.

Haiger-Rodenbach: Kennzeichen verschwunden -

In der Nacht von Mittwoch (25.08.2021) auf Donnerstag (26.08.2021) schlugen Kennzeichendiebe in der Rodenbacher Straße zu. Auf dem Gelände einer Lkw-Werkstatt griffen sich die Täter beide Kennzeichen eines weißen Renault Twingo. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder "LDK-FN 99" nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Wetzlar-Hermannstein: Köder mit Nadeln gespickt -

Die Wetzlarer Polizei bittet nach dem Auffinden eines gefährlichen Köders um Mithilfe. Am Donnerstagnachmittag (26.08.2021) entdeckte ein Spaziergänger das gefährliche Häppchen bei der Brücke die in Richtung Spielplatz und Sportanlage führt. Ein Unbekannter hatte ein Stück Fleisch mit Nadeln gespickt und dort ausgelegt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unbekannten beim Auslegen des Köders beobachtet? Wer kann sonst Angaben zur Herkunft des Köders machen? Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Köder dort ausliegen oder ausgelegt werden, bitten die Ordnungshüter Hundebesitzer in diesem Bereich besonders auf ihre Tiere und mögliche weitere Köder zu achten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell