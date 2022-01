Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Neujahr am Güterbahnhof - Bundespolizei beendet illegalen Rave in Gremberghoven

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

In der Silvesternacht wurde die Bundespolizei über eine illegale Party auf dem DB Gelände in Köln-Gremberghoven informiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich die Partygäste über den Gleisbereich und versteckten sich waghalsig in den Büschen. Ein Hubschrauber der Bundespolizei unterstützte bei der flächendeckenden Absuche.

Gegen 4:00 Uhr morgens des 01.01.2022 wurden Unterstützungskräfte der Bundespolizei Köln nach Köln-Gremberghoven alarmiert. Die Mitteilung der Leitstelle lautete "illegaler Rave auf dem Bahngelände". Vor Ort waren ca. 300 Feiernde, welche beim Eintreffen der Beamten das Weite suchten. Einige versteckten sich in den Büschen und sogar auf den Gleisen der Güterwaggonstrecke, sodass die Bundespolizisten die Gleise sperrten und einen Hubschrauber mittels Wärmebildkamera versteckte Personen aufspüren ließ. 16 Personen wurden lokalisiert und aus dem Gleisbereich hinausbegleitet. Die Beamten erteilten den Feierfreudigen Platzverweise für das Bahngelände und prüft nun Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung. Einen Verantwortlichen für die Feier konnten die Beamten nicht ermittelt. Zu Verspätungen im Bahnverkehr kam es glücklicherweise nicht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell