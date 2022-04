Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Viele Maßnahmen trotz angekündigter Kontrollen

Kreis Euskirchen (ots)

Im Rahmen der Kontrollen unter dem Motto ROT (- Raser, Poser und Tuning) über den "Carfreitag" wurden insgesamt 400 Kraftfahrzeuge angehalten und kontrolliert. Von diesen Fahrzeugen handelte es sich bei 355 Fahrzeugen um Motorräder. Die Kontrollen wurden auch auf Geschwindigkeitsüberprüfungen ausgeweitet. Hier wurde speziell der Verlauf der Bundesstraße 258 in einer 50-ziger Zone überwacht. Es wurden 288 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Von diesen lagen 109 in einem Bereich von einer Überschreitung von mehr als 16 km/h. Entsprechende Anzeigen gegen die Fahrzeugführer wurden gefertigt. An 15 Fahrzeugen wurde eine nicht erlaubte Veränderung der Auspuffanlage festgestellt. Dabei handelte es sich um vier Kräder. Insgesamt wurden 13 Fahrzeuge wegen einer erforderlichen Sachverständigenbegutachtung sichergestellt. Bei einem niederländischen Kradfahrer wurde eine Überschreitung der Geräuschentwicklung um 17 Dezibel festgestellt. Sie lag bei einem Geräuschpegel von 101 Dezibel. Der Fahrer leistete vor Ort eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Euro- Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell