POL-EU: Betrunken zur Polizei gekommen

Weilerswist-Großvernich (ots) - Donnerstagmorgen (02.45 Uhr) erkannte eine Wohnungsinhaberin einen Feuerschein aus Richtung Erft. Da sie von einem Brandgeschehen ausging, informierte sie die Feuerwehr und Polizei. Bei deren Eintreffen wurde festgestellt, dass ein großer, stark verzweigter Baum an der Straße "Zum Sportzentrum" in Vollbrand stand. Unbekannte hatten in dem teilweise hohlen Baum mit Kleinholz das Feuer ...

mehr