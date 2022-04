POL-EU: Kind von Pkw erfasst

Mechernich (ots) - Einer Polizeistreife fiel am Montagnachmittag (17.15 Uhr) ein Motorrad mit erheblicher Geräuschentwicklung auf der Bundesstraße 266 (Mühlenthal) auf. Die Streife verfolgte das Krad und gab ihm Anhaltezeichen. Diesen entzog er sich durch Flucht. Als er in die Ortschaft Kommern einbog, verlor die Polizeistreife den Sichtkontakt zum Motorradfahrer. Einige Minuten später wurde er jedoch in Katzvey ...

