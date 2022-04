Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Alleinunfall schwer verletzt

Mechernich-Antweiler (ots)

Montagnachmittag (15.47 Uhr) befuhr ein 49-Jähriger aus Mechernich mit seinem hochmotorisierten Pkw die Landstraße 11 von Antweiler nach Kalkar. Kurz vor einer Kurve überholte er, nach Aussagen von Zeugen, mit sehr hoher Geschwindigkeit mehrere Pkw. In der folgenden Kurve geriet er nach links von der Fahrbahn und prallte frontal gegen einen Baum. Der schwerverletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Danach wurde er in eine Uni-Klinik verlegt. Das Fahrzeug des 49-Jährigen wurde sichergestellt. Die Landstraße war wegen der Unfallaufnahme bis 20.30 Uhr komplett gesperrt.

