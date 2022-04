Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Null-Toleranz für "ROT" -Raser - Poser - Tuning

Kreis Euskirchen

Die Sicherheit der Menschen im Straßenverkehr genießt in Nordrhein-Westfalen höchste Priorität. Daher erfahren Menschen, die sich im Straßenverkehr rücksichtslos verhalten und den Verkehrsraum für ihre Zwecke missbrauchen, von Seiten der Polizei "Null-Toleranz". Der öffentliche Verkehrsraum und seine Straßen sind keine Rennstrecken und keine Schauplätze für ein Kräftemessen oder zur Selbstinszenierung.

Wegen einer entsprechenden Veranstaltung auf dem Nürburgring ist am Karfreitag mit einem hohen Anreiseaufkommen der Tuning und "Poserszene" zu rechnen. Nicht nur an diesem "Carfreitag" schreitet auch die Kreispolizeibehörde Euskirchen konsequent unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten unter anderem gegen Verstöße im Bereich verbotene Rennen, Manipulation an Fahrzeugen und Geschwindigkeitsübertretungen ein. Wie auch schon in der Vergangenheit wird die Kreispolizeibehörde Euskirchen mit ausgebildeten Spezialisten Verkehrskontrollen in diesen Bereichen durchführen.

