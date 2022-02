Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei deckt illegales Glücksspiel auf - Velbert - 2202107

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (22. Februar 2022) stellte die Polizei Velbert in einem an der Hohenzollernstraße in Velbert abgestellten Mercedes Benz Sprinter eine neunköpfige Personengruppe fest, die an einem illegalen Glücksspiel teilnahm. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten eine geringe Bargeldsumme sicher.

Das war geschehen:

Gegen 22:15 Uhr fiel einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung ein Mercedes Benz Sprinter auf, welcher verbotswidrig auf der Hohenzollernstraße in Velbert in einem verkehrsberuhigten Bereich abgestellt war. Aus der lediglich angelehnten Schiebetür des Laderaumes drang Licht und die Beamten konnten mehrere Stimmen vernehmen. Bei einer Kontrolle des Innenraumes stellte die Streifenwagenbesatzung eine neunköpfige Gruppe junger Männer fest, die um einen provisorischen Tisch versammelt waren und augenscheinlich um Geld Karten spielten.

Als die Männer die Beamten erblickten, versuchten sie unmittelbar sowohl das Bargeld als auch das Kartenspiel zu verstecken. Die Polizisten leiteten gegen die Velberter im Alter von 17 bis 23 Jahren ein Strafverfahren wegen Beteiligung an einem unerlaubten Glücksspiel ein und stellten eine geringe Menge Bargeld sicher.

Der Nutzer des Sprinter, ein ebenfalls anwesender 21-jähriger Velberter, muss sich in einem separaten Verfahren wegen einer unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels gemäß §284 StGB verantworten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell