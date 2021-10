Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mit Fahrrad zusammengestoßen - zwei leicht verletzte Personen (28.10.2021)

Konstanz (ots)

Zwei leicht verletzte Personen sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf dem Fahrradweg auf der Moltkestraße im Bereich des Zähringerplatzes ereignet hat. Beim Überholen zwei anderer Radfahrer geriet eine 31-jährige Bikerin mit ihrem Damenrad mit dem Fahrrad des gerade überholten 58-jährigen Radfahrers zusammen. In der Folge stürzte die Frau und der 58-Jährige zu Boden und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die beiden verletzten Personen und brachten die 31-Jährige schließlich zur weiteren Versorgung in die Konstanzer Klinik.

