Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Jugendliche am Bahnhof von der Polizei ermahnt

Oberndorf (ots)

Mehrere Jugendliche mussten am Mittwochnachmittag von der Polizei ermahnt werden, weil sie sich auf dem Bahnsteig am Oberndorfer Bahnhof aufhielten und nicht auf durchfahrende Züge achteten. Ein Zugbegleiter hatte bemerkt, wie die Schüler sich sorglos auf dem Bahnsteig unterhielten und herumtollten und dabei gefährlich nahe an die Bahnsteigkante traten. Eine Polizeistreife traf die Gruppe der 12 bis 16-Jährigen wenige Minuten später dort an und klärte sie über die Gefahren auf. Die Bundespolizei, die für die Sicherheit an Bahnanlagen zuständig ist, informiert regelmäßig auch im Internet unter www.bundespolizei.de über die Gefahren, die an Bahneinrichtungen und Übergangen vorhanden sind. Sie gibt zudem wichtige Sicherheitshinweise, wie man sich richtig auf Bahnsteigen verhält. Sie appelliert auch an die Eltern, ihre Kinder über die Gefahren dort aufzuklären.

