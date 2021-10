Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht in der Sepp-Biehler-Straße - Citroen Berlingo erheblich beschädigt (28.10.2021)

Konstanz (ots)

Erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro hat ein Unbekannter an einem Citroen Berlingo angerichtet, der am späten Donnerstagnachmittag in der Sepp-Biehler-Straße abgestellt war. Der Citroen, Fahrzeug einer Apotheke, wurde gegen 16 Uhr nur für wenige Minuten am Fahrbahnrand der Sepp-Biehler-Straße abgestellt. In dieser Zeit muss der Unbekannte gegen die rechte Fahrzeugseite des geparkten Wagens gefahren sein. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Citroen zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Konstanz (07531 995-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell