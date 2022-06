POL-SO: 34-Jähriger mit Haftbefehl und Einhandmesser unterwegs

Soest (ots) - Betrüger haben am Dienstag, 31. Mai, Guthaben von mehreren Guthabenkarten ergaunert. Gegen 20 Uhr erhielt der Mitarbeiter einer Tankstelle an der Soester Straße Anrufe von einer angeblichen Servicefirma. Diese wiesen den Angestellten an, die Codes von mehreren Guthabenkarten durchzugeben. Die Polizei rät, am Telefon niemals sensible Daten preiszugeben oder aufgrund eines Anrufs eine Überweisung zu tätigen.(jb) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: ...

