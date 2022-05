Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zu schnelles Fahren endet am Poller

Am Freitagfrüh verlor ein 22-Jähriger in Ulm bei rasanter Fahrt die Kontrolle über sein Auto.

Ulm (ots)

Gegen 3.15 Uhr war der Mann mit seinem BMW in der Frauenstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung Neue Straße. Auf Höhe einer Gaststätte hielten sich mehrere Personen auf. Dies nahm der BMW-Fahrer wohl zum Anlass und beschleunigte sein Auto. Wie später Zeugen der Polizei berichteten, driftete der 22-Jährige nach rechts in die Rosengasse. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und fuhr kurz vor der Einmündung zur Greifengasse auf die Gegenfahrspur. Dort prallte der BMW gegen einen Poller. Der 22-Jährige und sein Beifahrer stiegen aus und schoben den nicht mehr fahrbereiten Pkw mit Hilfe von weiteren Personen in eine Seitenstraße. Dort konnte die Polizei den total beschädigten BMW auffinden. Schnell war für die Ermittler klar, dass der mutmaßliche Unfallverursacher viel zu schnell unterwegs war und den verursachten Schaden verdecken wollte. Der 22-Jährige wurde durch den heftigen Aufprall leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten den Mann vor Ort und er konnte wieder nach Hause. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des mutmaßlichen Unfallfahrers. Den Schaden an dem BMW schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro, den am Poller auf ca. 300 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der 22-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Die Ermittlungen zum Beifahrer und den Helfern dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm (Tel. 0731/1880) zu melden. Sie sucht insbesondere Personen, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet wurden.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

