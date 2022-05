Ulm (ots) - In den Abendstunden hörte eine Zeugin mehrere Schüsse in der Widdersteinstraße. Die kamen wohl aus einem geöffneten Fenster einer anderen Wohnung in dem Gebäude. Die Polizei rückte an und überprüfte die Wohnung. Dort wohnte ein 20-Jähriger. Bei der Durchsuchung seines Zimmers fand die Polizei ...

mehr