POL-UL: (BC) Biberach - Mit Paintballwaffe aus dem Fenster geschossen

Am Donnerstag beschlagnahmte die Polizei Paintballwaffen in Biberach.

Ulm (ots)

In den Abendstunden hörte eine Zeugin mehrere Schüsse in der Widdersteinstraße. Die kamen wohl aus einem geöffneten Fenster einer anderen Wohnung in dem Gebäude. Die Polizei rückte an und überprüfte die Wohnung. Dort wohnte ein 20-Jähriger. Bei der Durchsuchung seines Zimmers fand die Polizei drei Paintballwaffen und Zubehör. Die gehörten dem Bewohner und einem ebenfalls 20-jährigen Bekannten. Der gab zu, damit mehrmals aus dem Fenster geschossen zu haben. Die Polizei beschlagnahmte die Paintballwaffen samt Zubehör. Der 20-Jährige sieht nun einer Anzeige entgegen.

++++++ 0976409

