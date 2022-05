Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fußgänger tritt unachtsam auf die Straße

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag ein Senior bei einem Unfall in Göppingen.

Die 38-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 14 Uhr mit ihrem Opel in der Hermann-Hesse-Straße in Richtung Jahnstraße unterwegs. Dabei bog sie nach links in die Jahnstraße ab. Plötzlich sei ein Fußgänger von links auf die Straße getreten. Der 79-Jährige war dabei, die Jahnstraße zu überqueren. Der Senior wurde von dem Pkw am rechten Schienbein erfasst und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei aus Göppingen (Tel. 07161/632360) hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

