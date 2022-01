Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Pkws beschädigt und Polizeibeamten angegriffen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Spöcker Weg zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkws. Ein Zeuge meldete gegen 01.15 Uhr, dass drei Jugendliche in vermutlich betrunkenem Zustand gegen geparkte Pkws geschlagen und getreten hätten. Anschließend seien sie in Richtung Bahnlinie geflüchtet. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Beamten die dreiköpfige Personengruppe feststellen. Beim Erkennen der Polizei flüchteten zwei der drei Personen, konnten aber kurz darauf eingeholt und gestellt werden. Ein Tatverdächtiger wehrte sich vehement gegen die Festnahme und verletzte einen Polizeibeamten durch gezielte Faustschläge gegen den Kopf. Dem 17-Jährigen gelang hierdurch erneut die Flucht. Er konnte aber unter dem Einsatz eines Diensthundes erneut gestellt und nun final festgenommen werden. Bei der Festnahme zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Der angegriffene Polizeibeamte musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden und konnte seinen Dienst im Anschluss nicht weiter fortsetzen. Bei den beiden anderen Tatverdächtigen handelte es sich um Jugendliche im Alter von 16 und 20 Jahren. Die Ermittlungen ergaben bislang insgesamt zwei beschädigte Pkw.

Zeugen sowie weitere Geschädigte wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0721 967180 an das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

