Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Feuerwehrfest in Mülldorf

Sankt Augustin

Nach zweijähriger Zwangspause auf Grund der Pandemie ist es wieder so weit:

Die Einheit Mülldorf lädt recht herzlich zur Mittsommernacht am Samstag, den 25. Juni 2022 ein. Einlass ist ab 19:00 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Buntes Treiben rund um das Feuerwehrgerätehaus in Mülldorf, dieses Mal bedingt durch die Baumaßnahmen auf dem Schulhof der Grundschule Mülldorf, Gartenstraße 26 mit Live Musik. Bei Schlager-, Tanz- und kölscher Musik mit der Band "Dancing Sound" möchten die Kameradinnen und Kameraden diesen Abend mit allen Freunden, Gönnern, Groß und Klein feiern und laden zum Verweilen ein.

Essen vom Grill, diversen Getränken und einer großen Tombola, wird aus dem Schulhof diese Mal eine Feiermeile. An diesem Abend werden Kameraden für ihre langjährige Tätigkeit im Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehr geehrt.

Traditionell geht es am Sonntag, den 26. Juni 2022 mit dem "Tag der offenen Tür" weiter. Ein umfangreiches Programm wird angeboten:

Ab 11:00 Uhr stellt die Einheit Fahrzeuge- und Gerätschaften der Feuerwehr in einer Ausstellung aus. Die Bürgerinnen und Bürger aus Mülldorf und natürlich ganz Sankt Augustin können sich über die Arbeit der Feuerwehr informieren und erhalten nützliche Informationen zu vorbeugenden Maßnahmen für ihr Zuhause. Feuerwehr zum Anfassen und Erleben.

Für die jüngsten Gäste bietet die Jugendfeuerwehr eine Spielstraße mit Hüpfburg, Wassersspiele und Fahrten in einem Feuerwehrauto an.

Für Mutige geht es mit der Drehleiter in luftige Höhe über die Dächer von Mülldorf. Ein Blick über unsere Stadt bis nach zum Kölner Dom ist garantiert.

Um 15:00 Uhr findet eine Vorführung unserer Jugendfeuerwehr statt, die eindrucksvoll den Besuchern zeigen, was schon der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr leistet.

Für ihr leibliches Wohl ist an beiden Tagen bestens gesorgt. Sonntags gibt es Kaffee, Kuchen und Waffeln in unserem "Café Florian".

Die Kameradinnen und Kameraden danken bereits jetzt allen Besuchern und wünschen einen schönen Tag bei Ihrer Freiwilligen Feuerwehr.

Allgemeine Information:

Die Einheit Mülldorf ist mit 132 Jahren die älteste Feuerwehreinheit in der Stadt Sankt Augustin. Das Feuerwehrgerätehaus steht an der Gartenstraße 31 in Mülldorf. Derzeit sind 48 Kameradinnen und Kameraden in der Einsatzabteilung.

Ein besonderer Dank gibt unseren Partnerinnen und Partnern die oft auf uns verzichten, da irgendwo in Sankt Augustin wieder ein Bürger unsere Hilfe benötigt. Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin ist eine rein ehrenamtliche Feuerwehr ohne hauptamtliche Kräfte, die hauptberuflich den Feuerwehrdienst machen.

