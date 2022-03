Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Jugendliche belästigt

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Zwei junge Frauen im Alter von 15 bzw. 17 Jahren hielten sich am Mittwochabend am Bahnhof in Merhoog im Bereich der Treppe auf, als sich ihnen gegen 20:45 Uhr ein bislang unbekannter Mann näherte. Der Mann machte in der Folge anzügliche Bemerkungen und fasste der 15-Jährigen an den linken Arm. Beide Frauen liefen daraufhin in Richtung Feuerwache weg und riefen die Polizei. Diese konnte den Täter, trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr antreffen.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02852-966100 bei der Polizei in Hamminkeln zu melden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, 180cm - 190cm, schwarze Hautfarbe, kurze schwarze Haare, schlanke Statur, auffällig große Schneidezähne, blaue Winterjacke, dunkle Hose, sprach gebrochenes Deutsch

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell