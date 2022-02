Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220220 - 0191 Frankfurt-Gallus: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 43-jährige Frankfurterin war am Sonntag, den 20. Februar 2022, gegen 00.30 Uhr, auf dem Nachhauseweg. Schon vor ihrem Haus in der Kölner Straße fiel ihr ein Mann auf, der dort herumlungerte. Als sie das Treppenhaus betrat, folgte ihr der Unbekannte. Noch bevor es ihr gelang, sich in ihrer Wohnung in Sicherheit zu bringen, stieß der Täter die 43-Jährige in ihre Wohnung und stach mit einem Messer auf sie ein. Trotz schwerer Verletzungen konnte die Frau aus der Wohnung zu flüchten. In der Speyerer Straße wurde ein Zeuge auf die Frau aufmerksam und verständigte den Notruf. Die schwerverletzte Frau wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Tatverdächtige, ein 26-jähriger Mann, konnte noch in der Wohnung festgenommen werden. Bislang machte er keine Einlassungen zu der Tat. Die Hintergründe zu dem Geschehen sind noch völlig ungeklärt. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

