POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Schulstraße, Burgstraße, Hagenkamp

Mehrere Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Montag (14.02.2022) auf Dienstag (15.02.2022) schlugen bislang unbekannte Täter Seitenscheiben mehrerer geparkten Autos in Ascheberg, Davensberg ein. Sie dursuchten die Fahrzeuge nach Wertgegenständen und stahlen mindestens in einem Fall Bargeld aus einem Auto. Eine abschließende Auflistung der entwendeten Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor.

Zudem schlugen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (15.02.22) die Scheibe einer Werkhalle an der Straße Frieport in Davensberg ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Ein Zeuge beobachtete einen Abend zuvor zwei Personen, die sich in der Nähe der Halle aufhielten.

1. Person: Camouflagejacke, dunkle Hose 2. Person: Etwa 1,80 Meter groß, circa 25 bis 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, Bart, dunkle Jogginghose, rotes Oberteil, Bauchtasche. Die Person trug eine schwarze Coronamaske.

Die Polizei Lüdinghausen prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

