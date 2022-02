Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525

Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Polizisten hielten am 14.02.2022, gegen 16.00 Uhr einen 21-jährigen Autofahrer aus Nottuln auf der B525 in Nottuln an und kontrollierten ihn.

Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Nottulners. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Dorgenvortest bestätigte den Verdacht.

Dem 21-Jährigen wurde auf der Polizeiwache in Dülmen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell