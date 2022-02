POL-COE: Kreis Coesfeld/ Taschendiebe erfolgreich

Polizei Coesfeld

Während des Wochenendes waren Taschendiebe im Kreis Coesfeld erfolgreich. Vor allem in Supermärkten stahlen sie Geldbörsen. Tatorte waren unter anderem Nottuln, Havixbeck, Coesfeld, Dülmen.

In Ottmarsbocholt entwendeten Unbekannte einem 73-jährigen Dortmunder auf einem Trödelmarkt in der Halle Vollmer zwei Portemonnaies. Passiert ist das am Samstag (12.02.22) gegen 13.20 Uhr. Einer der Täter soll den Mann in ein Gespräch verwickelt haben, während der andere beide Geldbörsen des Dortmunders vom Verkaufstisch nahm.

Die vermeintlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- männlich - ca. 50 Jahre alt - 1,70 Meter groß - schmale Statur - auffällige Tattoos am Unterarm (rechts)

2. Person

- männlich - ca. 40 Jahre alt - 1,80 Meter groß - schmale Statur - dunkle Haare - Brille

Die Polizei bittet um Hinweise und rät:

- Tragen Sie Ihre Wertgegenstände am besten eng am Körper! - Verschließen Sie Ihre Jacken-, Hand- und Einkaufstaschen - Hängen Sie keine Taschen an den Einkaufswagen oder legen diese im Wagen ab. - Bewahren Sie ihre PIN-Nummer nicht in der Geldbörse auf! Auch nicht verschlüsselt. - Seien Sie wachsam, wenn Sie um Hilfe gebeten werden! Diebe sprechen Ihre Opfer häufig gezielt an, um sie abzulenken. - Auch an Geldautomaten ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich insbesondere hier nicht ablenken und decken Sie das Tastenfeld bei der Eingabe der PIN ab. - Zeugen, die im Umfeld von Verbrauchermärkten oder Banken verdächtige Feststellungen machen, werden gebeten über den Notruf die Polizei zu verständigen. - Sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein, zeigen Sie diese umgehend bei der Polizei an.

