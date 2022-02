Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220220 - 0190 Frankfurt-Ginnheim: Größere Auseinandersetzung im Bereich Niddapark

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 19. Februar 2022, gegen 20.30 Uhr, wurde der Polizei eine größere Menschenmenge im Bereich Niddapark und der U-Bahnstation Niddapark gemeldet. Hier sollte es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein, auch Schussgeräusche wurden wahrgenommen. Mit starken Kräften wurden die angegebenen Örtlichkeiten durch die Polizei angefahren. Im Bereich der U-Bahnstation konnten noch mehr als 150 Jugendliche angetroffen werden. Im Park befanden sich noch weitere Jugendliche unbekannter Anzahl. Wie viele hiervon letztlich an den Auseinandersetzungen teilgenommen hatten, ist ungeklärt. Nach ersten Ermittlungen konnten vier Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren festgenommen werden. Den beiden 17-Jährigen wird vorgeworfen, mit einer Schreckschusswaffe geschossen zu haben. Verletzt wurde hierbei niemand. Die beiden 16-Jährigen stehen im Verdacht Raubstraftaten begangen zu haben. Bei einem der 16-Jährigen konnten Gegenstände sichergestellt werden. Der junge Mann wies erhebliche Verletzungen auf, weswegen er in ein Krankenhaus verbracht werden musste, wo er auch verblieb. Bei den Geschädigten (Raub und Körperverletzung) handelt es sich um sieben Jugendliche im Alter von 13-18 Jahren. Während der Maßnahmen, die bis gegen 23.30 Uhr andauerten, musste die Rosa-Luxemburg-Straße teilweise gesperrt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern weiter an.

