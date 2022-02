Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220220 - 0189 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen verständigten am Samstag, den 19. Februar 2022, gegen 21.45 Uhr, den Notruf, da ihnen in der Münchener Straße, in Höhe der Hausnummer 55, eine verletzte Person auffiel. Diese Person, ein 26-jähriger Mann, wies leichte Schnittverletzungen im Rücken und am Arm auf. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr für den 26-Jährigen. Bislang sind der Geschehensablauf und die Motive völlig ungeklärt.

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510400 in Verbindung zu setzen.

