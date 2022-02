Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220220 - 0188 Frankfurt-Bockenheim: 41-Jähriger mit Schussverletzung

Frankfurt (ots)

(fue) Anwohner eines Hauses in der Kasseler Straße verständigten am Samstag, den 19. Februar 2022, gegen 12.00 Uhr, den Rettungsnotruf, da der 41-jährige Nachbar mit einer Beinverletzung im Türrahmen seiner Wohnung stand. Gegenüber den eintreffenden Rettungskräften verhielt sich der Mann sehr aggressiv, weshalb die Polizei verständigt wurde.

Nach dem Eintreffen des Überfallkommandos konnte der 41-Jährige in seiner Wohnung festgenommen werden. Der alkoholisierte Mann wies eine Schussverletzung an seinem Bein auf. Da er sich fortlaufend renitent verhielt, musste er gefesselt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr für den Mann. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ist von einer Selbstverletzung auszugehen. Eine Schusswaffe konnte in seiner Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell