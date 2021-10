Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall auf der Kosterstraße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bochum (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 16:30 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Pkw-Unfall auf der Kosterstraße. Aus unklarer Ursache war ein weißer Alpha Romeo nach links von der Straße abgekommen und frontal mit einer Steinmauer kollidiert. Der Fahrer des Fahrzeugs, der sich alleine in seinem Fahrzeug befand, wurde bei dem Aufprall verletzt und konnte sein Fahrzeug nicht eigenständig verlassen. Zur Rettung der Person musste zunächst das Fahrzeug gesichert werden, da es nicht stabil stand. Im Anschluss erfolge die technische Rettung des leicht verletzten Fahrers, der in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte am Unfallort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell