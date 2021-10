Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Bochum Gerthe

Bochum (ots)

Um 09:51 Uhr wurde die Feuerwehr durch eine automatische Brandmeldeanlage zu einem Entsorgungsbetrieb in Bochum Gerthe alarmiert. Es brannten ca. 300-400 l Müll in einer Sortieranlage. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Mitarbeiter des Betriebes mit der Aktivierung der vorgehaltenen Einrichtungen die Löschmaßnahmen und die Lüftung in der betroffenen Halle eingeleitet. Die Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten an der räumliche begrenzten Brandstelle durch. Der Einsatz mit 16 Einsatzkräften war um 10:36 Uhr beendet.

