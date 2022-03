Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Angriff auf einen Zugbegleiter durch Fahrgast ohne Maske

S- Bahn zwischen Halle Saale und Leipzig Hauptbahnhof (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer S- Bahn zu einem tätlichen Angriff auf einen Zugbegleiter. Vorangegangen war eine Auseinandersetzung zwischen dem Fahrgast und dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn, da der Fahrgast keine Maske trug. In der Folge attackierte der 28- jährige Portugiese den Zugbegleiter mit ehrverletzenden Worten und anschließend auch mit Schlägen und Tritten. Daraufhin griffen Reisende ein und trennten die beiden Streitenden. Die Bundespolizei wurde am Hauptbahnhof in Leipzig zu diesem Sach-verhalt hinzugezogen und leitete gegen den Portugiesen ein Ermittlungs-verfahren wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ein.

