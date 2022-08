Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebin im Krankenhaus erwischt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Am Freitag, 26.08.2022, hielt ein Sicherheitsmitarbeiter eine ertappte Portemonnaie-Diebin fest. Während der Anzeigenaufnahme der Polizeibeamten meldeten sich weitere Opfer.

Eine Bielefelderin erkannte auf der Station eines Krankenhauses an der Teutoburger Straße gegen 18:15 Uhr bei einer ihr unbekannten Frau ihr Portemonnaie in deren Hand. Die Zeugin sprach die junge Frau an, die daraufhin loslief und die Station verließ. Ein von der Bielefelderin informierter Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nahm die Verfolgung der beschriebenen Verdächtigen auf und konnte sie an der nahegelegenen Stadtbahnhaltestelle einholen. Der Sicherheitsmitarbeiter geleitete die Tatverdächtige mit der entwendeten Geldbörse zurück ins Krankenhaus und informierte die Polizei.

Bei der 21-jährigen Diebin fanden die Polizisten das aus dem Portemonnaie der Zeugin gestohlene Geld. Während der Sachverhaltsklärung meldeten sich drei weitere Geschädigte, denen im Krankenhaus Wertgegenstände gestohlen worden waren. Zudem fanden die Beamten in dem Rucksack der 21-Jährigen den Fahrzeugschein einer Bielefelderin, der dem Opfer zusammen mit ihrer Geldbörse gestohlen worden war.

Fünf Strafverfahren sind gegen die Diebin, die bereits wegen Diebstahlsdelikten polizeilich bekannt ist, eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell