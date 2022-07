Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall aufgrund ölverschmierter Fahrbahn

Uslar (ots)

Uslar(he)Am Freitag den 22.07.2022, gegen 06:55 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus einem Uslarer Ortsteil die Alleestraße in Richtung Bella Clava. An der dortigen Einmündung zum Amtsweg verlor er, aufgrund ölverschmierter Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt infolgedessen nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde hierbei verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8500 Euro. Bei sachdienlichen Hinweisen bezüglich eines Verursachers zur Ölspur informieren Sie bitte das Polizeikommissariat Uslar.

