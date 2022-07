Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Munitionsfund in der Leine

Bad Gandersheim (ots)

Dank der Meldung eines aufmerksamen Radfahrers aus Freden konnten am Freitagvormittag (22.07.2022) ca. 186 Schuss Munition aus der Leine geborgen werden. Fundort der Geschosse war das Flussbett der Leine unterhalb der Leinebrücke zwischen den Ortschaften Erzhausen und Leinetal. Den eingesetzten Beamt:innen des Polizeikommissariats Bad Gandersheim gelang es mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren aus den Ortschaften Greene und Erzhausen den ungewöhnlichen Fund zu bergen. Die aufgefundene Munition wurde in amtliche Verwahrung genommen, um diese anschließend der Vernichtung zuzuführen. Die Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal eindringlich darauf hinweisen, beim Auffinden von Waffen, Munition oder Sprengkörpern umgehend die Polizei zu informieren und diese nicht eigenständig zu transportieren oder anderweitig zu entsorgen. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05832 - 919200). (Ham)

