Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mountainbike gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Neustadt, Donnerstag, 21.07.2022, 14.00 - 14.45 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Zeugen gesucht.

Am Donnerstag kam es zu einem Fahrraddiebstahl, bei dem ein 49-jähriger Northeimer geschädigt wurde.

Der 27-jährige Bruder stellte das graue Mountainbike der Marke Conway gegen 14.00 Uhr in der Straße Neustadt ab und schloss dieses mit einem Fahrradschloss an einer Laterne an.

Als der 49-jährige Eigentümer gegen 14.40 Uhr vor Ort erschien, war das Mountainbike nicht mehr vor Ort.

Täterhinweise liegen der Polizei Northeim aktuell nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell