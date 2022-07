Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Der Polizei wurde am Freitag, 22.07.2022, gegen 03.15 Uhr ein Wohnungsbrand in der Stadtgrabenstraße gemeldet. Beim Eintreffen konnte eingesetzte Funkstreife eine starke Rauchentwicklung im gesamten Gebäude feststellen. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Auch die Nachbarhäuser wurden vorsorglich evakuiert, da aufgrund der Rauchentwicklung zunächst nicht klar war, wie groß das Feuer war. Erste Ermittlungen ergaben dann, dass der Brand in einem Kellerraum begonnen hat, von wo aus das ganze Haus verqualmt wurde. Die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Neben der Einbecker Polizei war auch je eine Streife aus Bad Gandersheim und Northeim eingesetzt. Die Feuerwehr Einbeck war mit ca. 45 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell