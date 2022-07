Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Prüm

Prüm (ots)

Bereits am 01.07.2022 kam es in der Zeit zw. 07.30 - 13.00 h in Prüm, am Parkdeck zwischen Friedhof und Zufahrt zum Gymnasium, zu einem Verkehrsunfall, wobei ein dort abgestellter anthrazitfarbener PKW am vorderen rechten Eckbereich durch Streifschäden beschädigt wurde. Der Unfallverursacher, ggf. ein weißes Fahrzeug, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise hierzu werden entgegengenommen bei der Polizei Prüm unter 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de

