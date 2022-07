Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Kyllburg

Kyllburg (ots)

Am 11.07.2022 gegen 12:30 Uhr ereignete sich in der Bademer Straße in Kyllburg ein Verkehrsunfall. Dabei kam es zu einer Spiegelkollision zweier Fahrzeuge. Eines der unfallbeteiligten Fahrzeuge - ein schwarzer Kleinwagen - setzte die Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter der Tel. 06561-96850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell