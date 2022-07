Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Bitburg

Bitburg (ots)

Am Dienstag den 12.07.2022 ereignete sich in der Zeit zwischen 11:30h und 12:00h auf dem Parkplatz des Edeka in Bitburg ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein silberner PKW durch ein unbekanntes Fahrzeug am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich dabei unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Geschädigten befand sich ein Hinweis hinsichtlich des unfallverursachenden Fahrzeugs. Der Hinweisgeber sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg unter der Tel. 06561-96850 in Verbindung zu setzen.

