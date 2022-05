Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter wirft Dose gegen fahrendes Auto - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bünde (ots)

(jd) Ein 26-jähriger Bünder fuhr am Freitag (29.4.), um 23.05 Uhr mit seinem Audi auf der Engerstraße in Fahrtrichtung Bünde. Auf Höhe der Einmündung zur August-Bebel-Straße nahm der Mann plötzlich einen lauten Knall wahr und bemerkte, einen Aufprall an seinem Fahrzeug. Daraufhin hielt der Bünder an und sah, dass ein bisher Unbekannter offenbar eine Dose Whisky-Cola gegen sein Auto geworfen hatte. Dabei entstand ein Sachschaden am Fahrzeug im dreistelligen Bereich. Der Mann und seine ebenfalls aus Bünde stammende 24-jährige Beifahrerin hatten kurz vor dem Dosen-Wurf einen grauen VW Polo vor sich fahrend wahrgenommen. Inwieweit dieser mit dem Wurf der Dose in Verbindung steht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

