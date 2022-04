PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: PKW Diebstahl +++ Motorroller entwendet +++ Zigarettenautomat beschädigt +++ Motorradfahrer verletzt

Limburg (ots)

PKW Diebstahl

Zeit: Samstag, den 16.04.2022, 11.30 Uhr Ort: 65556 Limburg-Staffel, Elzer Straße

Vom einem Tankstellengelände in der Elzer Straße wurde am gestrigen Samstag ein brauner Skoda Yeti entwendet. Das Fahrzeug wird mit dem Originalschlüssel geführt, welcher zuvor ebenfalls entwendet wurde. Das gestohlene Fahrzeug hat das Kennzeichen LM-HR 32. Etwaige Hinweise nimmt die Polizei Limburg, unter 06431/9140-0 entgegen.

Rollerdiebstahl

Zeit: Zwischen Donnerstag, den 14.04.2022, 18.00 Uhr und Samstag, den 16.04.2022, 08.00 Uhr Ort: 65549 Limburg, Zeppelinstraße

Aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße wurde ein Motorroller der Marke Yamaha entwendet. Der Roller trägt das Versicherungskennzeichen 711-YFU. Wie die Täter in die Tiefgarage gelangten und den Motorroller abtransportierten ist nicht bekannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Zigarettenautomat

Zeit: Samstag, den 16.04.2022, 12.15 Uhr Ort: 65589 Hadamar, Langstraße

Eine unbekannte männliche Person schlug mit Fäusten und mit einem Stein auf einen Zigarettenautomaten ein; weiterhin trat er noch gegen diesen. An dem Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Der Täter soll ca. 1,90 m groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er trug braune, kurze Haare und einen braunen Vollbart. Er war insgesamt grau gekleidet; die Kleidung soll komplett farbverschmiert gewesen sein. Außerdem führte er noch einen schwarzen Rucksack mit. Hinweise zu dem Täter bitte an die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0.

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Zeit: Samstag, den 16.04.2022, 16.30 Uhr Ort: 65520 Bad Camberg, Lahnstraße / Limburger Straße

Der 52-jähriger Fahrer eines Mazda befuhr die Lahnstraße in Bad Camberg und wollte nach links in die Limburger Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen 57-jährigen Motorradfahrer aus Bad Camberg, welcher auf der Limburger Straße fuhr. Der Kradfahrer wurde durch den Zusammenstoß mit dem PKW verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

