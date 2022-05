LPI-G: Eingeschlagene Scheibe festgestellt

Greiz (ots) - Weida: Zum Brand einer Hecke kam es am Sonntag (05.05.2022), gegen 21:45 Uhr im Grochwitzer Weg. Zum Glück konnten die Flammen schnell gelöscht werden, so dass kein größerer Schaden entstand. Auch verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

