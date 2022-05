LPI-G: Hecke brannte

Greiz (ots) - Greiz: Am gestrigen Sonntag (08.05.2022), gegen 16:35 Uhr, löste eine bislang unbekannte Person den Feueralarm in einer Tiefgarage in der Marienstraße aus. Die eingesetzten Kräfte von Feuerwehr und Polizei konnten bei einer Überprüfung keinen Notfall feststellen. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

