Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Weida: Gestern (08.05.2022), gegen 14:50 Uhr, befuhren ein 24-jähriger BMW-Fahrer und eine 22-jährige Citroen Fahrerin die Bundesstraße 92 von Weida in Richtung Gera. Am Abzweig Köckritz/ Köfeln musste der BMW verkehrsbedingt bremsen. Die Kraftfahrerin fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf. Durch den Unfall wurde der 24-Jährige verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

