POL-PPMZ: Verkehrskontrollen

Mainz-Hechtsheim (ots) - Am Montagnachmittag kam es in Mainz-Hechtsheim zu einem Zusammenstoß zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Radfahrer. Die 19-jährige Fahrerin hielt an der Kreuzung der Straße "An den Mühlwegen" an, um nach links in die Rheinhessenstraße abzubiegen. Als sie in der Grünphase zum Abbiegen ansetzte, missachtete sie den Vorrang des Radfahrers, der ihr aus der gegenüberliegenden ...

