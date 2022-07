Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwindelgefühle

Anröchte (ots)

Am Mittwoch, um 11:00 Uhr, kam es auf der Lippstädter Straße zu einem Vorfall. Ein 67-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Opel Corsa von Anröchte in Richtung Erwitte unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde ihm schwindelig. Sein Fahrzeug zog in den Gegenverkehr. Hier mussten einige entgegenkommende Autos ausweichen. Der Corsa überfuhr schließlich zwei Leitpfosten. Anschließend schaffte der 63-Jährige sein Auto in einen Feldweg zu lenken und anzuhalten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Opel entstand leichter Sachschaden. (lü)

